Sixers inician torneo In-Season con 7ma victoria en fila en la campaña y vencen a Pistons

El base de los 76ers de Filadelfia De'Anthony Melton (8) conduce ante el escolta de los Pistons de Detroit Stanley Umude (17) durante la primera mitad del juego del torneo en la temporada de la NBA, el viernes 10 de noviembre de 2023 en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.