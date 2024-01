Sinner remonta dos sets a Medvedev y conquista su primer Grand Slam en el Abierto de Australia

Jannik Sinner en el partido contra Daniil Medvedev en el Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el 28 de enero de 2024. (Foto AP/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner alza el trofeo de campeón tras vencer a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, el domingo 28 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Andy Wong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Jannik Sinner celebra tras vencer a Daniil Medvedev en la final del Abierto de Australia, el domingo 28 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Daniil Medvedev devuelve ante Jannik Sinner en la final del Abierto de Australia, el domingo 28 de enero de 2024, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved