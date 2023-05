Sin Nadal, Djokovic inicia el Abierto de Francia con la oportunidad de ganar su 23mo Grand Slam

ARCHIVO - Foto del 30 de enero del 2023, el serbio Novak Djokovic sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Australia al superar al griego Stefanos Tsitisipas. El sábado 27 de mayo del 2023, Djokovic se prepara para ganar su 23mo título de Grand Slam en el Abierto de Francia, que no contará con Rafael Nadal. (AP Foto/Mark Baker, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved