Sin Messi, el doblete de Lautaro sella una primera fase perfecta de Argentina en la Copa América

Lautaro Martínez celebra tras marcar un gol para Argentina ante Perú en el partido por el Grupo A de la Copa América, el sábado 29 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El delantero argentino Lionel Messi (centro) observa el partido contra Perú por el Grupo A de la Copa América, el sábado 29 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El argentino Leandro Paredes (centro) pugna por el balón con los peruanos Bryan Reyna (11) y Sergio Peña (8) contra Perú por el Grupo A de la Copa América, el sábado 29 de junio de 2024, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved