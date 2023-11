Shakhtar Donetsk vence 1-0 a Amberes y sigue vivo en la Liga de Campeones

Mykola Matviyenko (derecha) remata de cabeza para anotar el primer gol de Shakhtar Donestk, batiendo al arquero Jean Butez, en el partido de la Liga de Campeones, el martes 28 de noviembre de 2023, en Hamburgo. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.