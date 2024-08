Sencillo de Tena en su debut lleva a Nacionales a vencer 5-4 a Angelinos en 10 entradas

Jacob Young, izquierda, y Juan Yépez (18), de los Nacionales de Washington, felicitan a su compañero de equipo José Tena, a la derecha, después de que Tena impulsó la carrera de la victoria durante la décima entrada contra los Angelinos de Los Ángeles, el sábado 10 de agosto de 2024, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.