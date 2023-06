Segura y los Marlins remontan en la 9na entrada para vencer 5-1 a Medias Blancas

El dominicano Jean Segura y su compañero de los Marlins de Miami, el cubano Yulieski Gurriel, celebran el triunfo de su equipo 5-1 sobre los Medias Blancas de Chicago, el sábado 10 de junio de 2023, en Chicago. (AP Foto/Charles Rex Arbogast) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved