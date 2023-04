Segura define juego con sencillo, en triunfo de Marlins

Jean Segura (9), de los Marlins de Miami, conecta un sencillo que impulsó la carrera de la victoria en la novena entrada del juego de béisbol en contra de los Cachorros de Chicago, el viernes 28 de abril de 2023, en Miami. Los Marlins vencieron 3-2 a los Cachorros. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.