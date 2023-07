¿Seguir en el PSG o irse? El culebrón por el futuro de Kylian Mbappé sigue

Kylian Mbappé (izquierda) y su hermano Ethan Mbappé se ejercitan en el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain, el jueves 20 de julio de 2023, en Poissy, al oeste de París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Kylian Mbappé (centro) se ejercita en el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain, a un costado del brasileño Neymar (izquierda), el jueves 20 de julio de 2023, en Poissy, al oeste de París. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Kylian Mbappé celebra luego de anotar un gol para el Paris Saint Germain ante Troyes en la liga francesa, el lunes 7 de mayo de 2023. (AP Foto/Lewis Joly) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved