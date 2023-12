Santos tendrá que hacer examen de conciencia tras descender a la segunda división por primera vez

ARCHIVO - Foto del 5 de abril del 2022, jugadores del Santos de Brasil abandonan el campo durante el encuentro de la Copa Sudamericana ante el Benfield de Argentina. El miércoles 6 de diciembre del 2023, Santos desciende a la segunda división por primera vez en su historia. (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.