Santana pone a Mellizos nuevamente en ventaja; esta vez con un jonrón, para vencer a Rangers, 4-3

El dominicano de los Mellizos de Minnesota, Carlos Santana recorre las bases tras su cuadrangular en el que también anotaron sus compañeros Ryan Jeffers y Manuel Margot durante la quinta entrada del juego de béisbol ante los Rangers de Texas, en Arlington, Texas, el viernes 16 de agosto de 2024. (AP Foto/LM Otero) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.