Sánchez produce 4 y guía a Marlins a vencer 6-1 a Reales

Jesús Sánchez, de los Marlins de Miami, celebra con el coach de tercera Jody Reed (33) mientras se enfila al plato después de un cuadrangular de tres carreras, en el juego de béisbol en contra de los Reales de Kansas City, el miércoles 7 de junio de 2023, en Miami. (AP Foto/Peter Joneleit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved