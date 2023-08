Sánchez castiga con grand slam a un inconsistente Flaherty; Padres vencen a Orioles 10-3

El dominicano Gary Sánchez (99) de los Padres de San Diego es felicitado por su compañero Xander Bogaerts (derecha), tras conectar un grand slam en el primer episodio del juego ante los Orioles de Baltimore, en San Diego. Martes 15 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregory Bull) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved