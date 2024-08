Sale y Snell tienen duelo sin anotaciones antes de que los Bravos derroten 1-0 a Gigantes en 10

Orlando Arcia, derecha, de los Bravos de Atlanta, es felicitado por Adam Duvall (14) después de anotar la carrera de la diferencia en contra de los Gigantes de San Francisco durante la 10ma entrada del juego de béisbol del lunes 12 de agosto de 2024, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved