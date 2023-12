Russell Wilson revela que fue consultado para ajustar contrato o quedarse en la banca

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fue difícil para él olvidarse de aquel episodio sobre su contrato. Guio al equipo hacia victorias ante Búfalo, Minnesota, y Cleveland para escalar en la ruta hacia la postemporada. Pero luego los Broncos cayeron en un bache, perdiendo en tres de sus últimos cuatro compromisos.

Necesitan ganar los partidos que restan y que los Chiefs pierdan sus últimos dos juegos para llegar a los playoffs por primera vez desde que ganaron el Super Bowl en la temporada 2015.

Wilson evitó una pregunta sobre si había algo que pudiera hacer con su acuerdo para posiblemente facilitar su continuidad con los Broncos.

“Mi enfoque esta semana consiste en tratar de ser el mejor compañero de equipo que pueda ser”, dijo Wilson. “Eso es de lo que me he dado cuenta durante todo este proceso. Sólo debo enfocarme en esta semana. Concentrarme en el mejor compañero de equipo que pueda ser”.

Se mostró evasivo sobre las cláusulas del contrato relacionadas con su estado de salud, dada la constante amenaza de lesiones. Ha sido capturado en 45 ocasiones esta temporada, y 55 en la anterior.

“Sé que cada vez que piso el terreno hay contacto físico”, dijo Wilson, quien ha lanzado para un total de 3.070 yardas, junto con 26 pases de touchdown y ocho intercepciones esta campaña. “Nunca he sido timorato al jugar, nunca he jugado con miedo. Esa ha sido la manera en que siempre he jugado”.

Payton dijo que no estaba al tanto de las discusiones que se habrían llevado a cabo por la directiva y el gerente general George Paton, cuando se le preguntó sobre la situación contractual que involucraba a Wilson, nueve veces elegido al Pro Bowl.

“Es una dura decisión”, dijo Payton, quien cumplió 60 años el viernes. “A mí, en el lugar en que me encuentro en mi carrera, lo único que me interesa es obtener otra victoria. No existen otras razones. Russ tuvo una gran semana. Lo manejó profesionalmente bien”.

Sobre el futuro de Wilson, Payton dijo que tiene planeado evaluar la operación en su totalidad al concluir la temporada antes de tomar cualquier decisión.

