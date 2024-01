Russel y James dominan el último cuarto en triunfo 134-110 sobre los Trail Blazers

El jugador de los Lakers de Los Ángeles Anthony Davis, a la derecha, tira a canasta mientras el centro de los Trail Blazers de Portland Duop Reath defiende en la primera mitad de su juego de NBA el domingo 21 de enero de 2024 en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.