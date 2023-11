Rubiales declarado no apto para un puesto en el fútbol de España por tres años tras beso a Hermoso

ARCHIVO - El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, llega a la Corte Nacional, en Madrid, España, el viernes 15 de septiembre de 2023. FIFA suspendió a Rubiales del deporte por tres años. Ahora se da a conocer que no podrá tener un cargo en el fútbol español por ese mismo periodo después de haber besado en los labios a una jugadora de la selección española de fútbol sin su consentimiento. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved