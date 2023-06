Rojos remontan y ganan serie a Medias Rojas por 1ra vez desde 1975

Spencer Steer (7), de los Rojos de Cincinnati, cruza el plato y celebra con Kevin Newman (28) después de su cuadrangular de dos carreras en contra de los Medias Rojas de Boston durante la séptima entrada del juego de béisbol en Fenway Park, el miércoles 31 de mayo de 2023, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.