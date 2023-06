Rodríguez contribuye con jonrón a victoria de Marineros ante Angelinos

El dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, recibe la felicitación de sus compañeros en la cueva, tras conseguir un jonrón de dos carreras en el duelo del sábado 10 de junio de 2023, ante los Angelinos de Los Ángeles (AP Foto/Mark J. Terrill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.