Rodri y Bonmatí ganan el Balón de Oro al mejor jugador masculino y femenino

Los jugadores españoles Aitana Bonmatí (izquierda) y Rodri Hernández muestras sus trofeos al Balón de Oro, el lunes 28 de octubre de 2024, en París. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La jugadora del Barcelona Aitana Bonmatí recibe el Balón de Oro Femenino 2024 durante la 68ª ceremonia de entrega del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet de París, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Michel Euler) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El mediocampista español Rodri Hernández celebra tras la victoria contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa, en Stuttgart, Alemania, el viernes 5 de julio de de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved