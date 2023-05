Rockies vencen 9-8 a Rojos; Castro rompe el empate con un doble

El venezolano Harold Castro, de los Rockies de Colorado, conecta un doble de dos anotaciones en la séptima entrada del partido contra los Rojos de Cincinnati en Denver, el lunes 15 de mayo de 2023. A la izquierda, el receptor de los Rojos, Tyler Stephenson. (AP Foto/David Zalubowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.