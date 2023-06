Rockies superan 7-2 a Reales; McMahon batea cuadrangular

Jurickson Profar (29) y Ryan McMahon (24), de los Rockies de Colorado, celebran después de anotar con doble de Elías Díaz durante la octava entrada del juego de béisbol en contra de los Reales de Kansas City, el viernes 2 de junio de 2023, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved