Rockies derrotan 4-0 a Filis y Harper es expulsado

Bryce Harper, centro, de los Filis de Filadelfia, es contenido por el umpire de primera, Ben May, izquierda, y el coach de tercera de los Filis, Dusty Wathan, después de reaccionar a una burla del relevista de los Rockies de Colorado, Jake Bird, en la séptima entrada del juego de béisbol, el domingo 14 de mayo de 2023, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)