Rockets logran sexta victoria al hilo al derrotar 107-104 a los Nuggets

Alperen Sengun (28), de los Rockets de Houston, clava el balón en la canasta, mientras Michael Porter Jr. (1) y Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, defienden durante la segunda mirad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de noviembre de 2023, en Houston. Los Rockets ganaron 107-104. (AP Foto/David J. Phillip) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.