Rocchio impulsa 4 y lleva a Guardianes a victoria 7-1 frente a Reales, que pierden 7 al hilo

El lanzador relevista de los Guardianes de Cleveland, Scott Barlow, a la izquierda, y el receptor Bo Naylor celebran después de vencer a los Reales de Kansas City, el martes 3 de septiembre de 2024, en Kansas City, Missouri. Los Guardianes ganaron 7-1. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved