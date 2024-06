Rey de Europa: Real Madrid conquista su 15ta corona al vencer 2-0 a Borussia Dortmund

Dani Carvajal salta para anotar el primer gol del Real Madrid ante Borussia Dortmund durante la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Vinicius Junior del Real Madrid celebra con Rodrygo tras anotar el segundo gol en la victoria 2-0 ante Borussia Dortmund en la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)

Dani Carvajal (primer plano) celebra tras anotar el primer gol del Real Madrid ante Borussia Dortmund durante la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)

Dani Carvajal salta para anotar el primer gol del Real Madrid ante Borussia Dortmund durante la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant)

Niclas Fuellkrug (izquierda) del Borussia Dortmund remata ante el arquero Thibaut Courtois del Real Madrid durante la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)

Karim Adeyemi (centro) del Borussia Dortmund se desmarca del arquero Thibaut Courtois (en el piso) del Real Madrid durante la final de la Liga de Campeones, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Frank Augstein)

Los hinchas del Real Madrid observan las pantallas del estadio Santiago Bernabéu durante la final de la Liga de Campeones contra Borussia Dortmund, el sábado 1 de junio de 2024, en Londres. (AP Foto/Paul White)