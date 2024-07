Resurge foto de un joven Lionel Messi con Lamile Yamal de bebé, más de 17 años después de ser tomada

En la foto tomada en septiembre de 2007, Lionel Messi, de 20 años de edad, aparece cargando en brazos a Lamine Yamal, quien sólo tenía seis meses de edad, durante una sesión de fotografías dentro del vestuario de visitantes del Camp Nou, en Barcelona, España. Lamine Yamal es ahora una sensación tanto para España como Barcelona y tiene apenas 16 años de edad. (AP Foto/Joan Monfort) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.