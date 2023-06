Real Madrid alcanza acuerdo con el Dortmund para firmar a Bellingham

ARCHIVO - Foto del 22 de abril del 2023, Jude Bellingham celebra tras anotar en el encuentro del Borussia Dortmund ante el Eintracht Frankfurt. El miércoles 7 de junio del 2023, el club alemán confirma la transferencia del jugador al Real Madrid por 130 millones de euros. (AP Foto/Martin Meissner, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.