Rays superan debacle del bullpen y con jonrón de Franco en la 9na vencen a Guardianes 9-8

Wander Franco, derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra con el manager Kevin Cash después de dejar tendidos a los Guardianes de Cleveland con un cuadrangular en la parte baja de la novena entrada, en el juego de béisbol del viernes 11 de agosto de 2023, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Scott Audette) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved