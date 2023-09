Rays rescatan el último de la serie al vencer 6-2 a Guardianes

José Siri, izquierda, de los Rays de Tampa Bay, se barre en el plato frente al receptor novato de los Guardianes de Cleveland, derecha, para anotar una carrera en la octava entrada del juego de béisbol, el domingo 3 de septiembre de 2023, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.