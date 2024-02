Rashford marca temprano y Mainoo decide sobre la hora; Man United vence por agitado 4-3 a Wolves

El delantero del Manchester United Marcus Rashford (izquierda) celebra junto a sus compañeros luego de anotar el primer gol durante el partido de la Liga Inglesa ante el Wolverhampton Wanderers, en el estadio Molineux, en Wolverhampton, Inglaterra, el jueves 1 de febrero de 2024. (AP Foto/Rui Vieira) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved