Rangers superan 4-3 a Marineros y se llevan la serie

Ezequiel Durán, de los Rangers de Texas, celebra con su compañero de equipo Marcus Semien (2) después de una victoria por 4-3 en contra de los Marineros de Seattle, en el juego de béisbol del miércoles 10 de mayo de 2023, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.