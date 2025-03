PSG noquea a Liverpool en los penales para avanzar a cuartos en la Champions. Lamine deslumbra

Lamine Yamal celebra tras anotar el segundo gol del Barcelona ante Benfica en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 11 de marzo de 2025, en Barcelona. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gianluigi Donnarumma, arquero del Paris Saint-Germain, reacciona en la tanda de penales del duelo de vuleta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante Liverpool, el martes 11 de marzo del 2025. (AP Foto/Jon Super) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lamine Yamal celebra con su compañero Raphinha tras anotar el segundo gol del Barcelona ante Benfica en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el martes 11 de marzo de 2025, en Barcelona. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Harry Kane del Bayern Munich celebra tras abrir el marcador en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen el martes 11 de marzo del 2025. (Rolf Vennenbernd/dpa via AP) (c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten