Profar suena jonrón, anota 2 veces y evita una carrera en el triunfo de Padres ante Rangers, 3-1

Jurickson Profar, de los Padres de San Diego celebra junto a sus compañeros de equipo en el dugout luego de completar exitosamente un toque de sacrificio durante el octavo episodio del juego de béisbol ante los Rangers de Texas, el jueves 4 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Gareth Patterson) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved