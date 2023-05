Profar impulsa carrera del triunfo de Rockies sobre Piratas

Pierce Johnson, derecha, relevista de los Rockies de Colorado, celebra con el receptor Austin Wynns después de sacar el último out del juego de béisbol en contra de los Piratas de Pittsburgh, en Pittsburgh, el miércoles 10 de mayo de 2023. Los Rockies ganaron 4-3. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved