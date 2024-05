Presentan cargos preliminares contra acusado de planear un ataque durante los Juegos Olímpicos

ARCHIVO- Foto del 17 de octubre del 2023, la policía cerca de la plaza Trocadero frente la Torre Eiffel. El viernes 31 de mayo del 2024, el Ministerio del Interior de Francia confirmó que evitaron un plan de ataque durante los Juegos Olímpicos. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.