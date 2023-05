Premios de Roland Garros alcanzan los 54 millones de dólares

ARCHIVO - Foto del 12 de junio del 2021, la checa Barbora Krejcikova le da un beso al trofeo del Abierto de Francia tras vencer a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova en la final del Abierto de Francia. El viernes 12 de mayo del 2023, los organizadores anuncian que los premios regresarán a la cifra del 2019 de 2,5 millones de dólares para los campeones y una bolsa histórica de 54 millones de dólares. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.