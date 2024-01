Predicciones tienen a Estados Unidos otra vez en la cima del medallero en los Juegos Olímpicos

Rusia envió 335 deportistas a Tokio —ganando 20 oros y 71 totales— aunque sólo una docena podrían participar en París como individuos. Rusia sigue vetada en deportes de conjunto.

Deportistas y oficiales de Ucrania, incluyendo el presidente Volodymyr Zelenskyy, han pedido en varias ocasiones al COI que expulse a Rusia y Bielorrusia de los Olímpicos por la guerra.

La posición más dura contra atletas rusos ha sido de World Athletics, que los excluyó de todas las competencias internacionales desde la invasión en febrero 2022.

París son los quintos Olímpicos en los que Rusia y sus deportistas enfrentan llamamientos a que sean vetados tras el escándalo de dopaje en los Juegos Olímpicos de Invierno 2014.

The IOC and Bach also urged excluding Russia from sports when the war started days after the closing ceremony of the Beijing Winter Games, then eased their position through last year as qualifying events for Paris approached.

FUENTE: Associated Press