Pratto pega jonrón; Reales aplastan 9-1 a Medias Blancas

Edward Olivares (14), de los Reales de Kansas City, celebra con Nick Pratto después de un cuadrangular solitario durante la séptima entrada del juego de béisbol en contra de los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 10 de mayo de 2023, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved