Ponen a subasta la servilleta en donde esbozaron el primer contrato de Messi con el Barcelona

ARCHIV0 - Foto del 5 de enero del 2012, una copa de la servilleta en donde firmaron el primer contrato informal de Lionel Messi es exhibida en Barcelona. El viernes 2 de febrero del 2024 subastarán la servilleta por un precio inicial de 300.000 libras (379.000 dólares). (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.