Pogacar se aleja en el Giro tras ganar su quinta etapa

El compañero de Pogacar, Rafał Majka, admitió que no habían planeado ganar la etapa pero que sacaron provecho del ritmo que el equipo Movistar marcó en el pelotón.

“Tadej quería que yo fuera por la etapa, pero la verdad es que me fui quedando y me sentí algo cansado. Le dije que fuera por otra etapa", relató Majka. “De veras que hoy no queríamos ir por la etapa pero cuando los otros equipos te presionan, no te queda otra".

La etapa del martes fue modificada la semana debido al elevado riesgo de avalanchas en el Stelvio. Los corredores aún tenían que realizar una subida parcial al mítico ascenso en un tramo de 206 kilómetros (128 millas) desde Livigno, pero cruzaron a Suiza antes de retomar el trazado original.

Sin embargo, debido a una fuerte nevada en el Stelvio, así como el frío, la empresa organizadora RCS y los corredores se enfrascaron en una discusión. Los ciclistas querían eliminar al Stelvio del todo, especialmente cuando el clima hizo que el descenso de 20 kilómetros fuera más peligroso.

RCS insistió en hacer el ascenso y bajar en auto para entonces continuar con la etapa.

La confusión imperó en la largada, y con el clima empeorando, RSC aceptó remover el paso de Umbrail — el punto más alto de esta ronda italiana. Pero igual dispuso salir de Livigno y cubrir un tramo neutralizado de 18 kilómetros hasta el túnel de Munt Raschera.

Pero este plan también fue descartado, ya que los corredores querían evitar el frío y la lluvia.

“Pese a que se llegó a un acuerdo con un apretón de manos por las partes, los ciclistas no se presentaron para la salida de Livigno”, dijo RCS en un comunicado.

La 17am etapa el miércoles también será brutal. Aparte de un corto tramo, los corredores deberán constantemente ascendiendo o descendiendo en la ruta de 159 kilómetros (99 millas) desde Selva di Val Gardena, con cuatro ascensos de categoría previo a la meta en el Passo Brocon.

El Giro culminará en Roma el domingo.

FUENTE: Associated Press