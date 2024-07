Pogacar recupera el maillot amarillo tras 1ra etapa de montaña del Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar celebra al cruzar la línea de meta para ganar la cuarta etapa del Tour de Francia sobre 139,6 kilómetros (86,7 millas) con salida en Pinerolo, Italia, y llegada en Valloire, Francia, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Jerome Delay) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved