Pogačar se acerca a su cuarto título del Tour de Francia y Groves gana penúltima etapa

Un sonriente Tadej Pogacar de Eslovenia, vistiendo el maillot amarillo de líder general, cruza la línea de meta de la vigésima etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia, de 184.2 kilómetros (114.5 millas), con salida en Nantua y llegada en Pontarlier, Francia, el sábado 26 de julio de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved