Pogačar domina a Van der Poel y se lleva el clásico Liège–Bastogne–Liège

El esloveno Tadej Pogacar, del equipo UAE Emirates, festeja con los brazos en alto al ganar el clásico Liege Bastogne Liege. El francés Romain Bardet de DSM-Firmenich PostNL fue segundo, seguid del holandés Mathieu Van Der Poel de Alpecin-Deceuninck en Liège, Bélgica el domingo 21 de abril de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved