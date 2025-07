Pogačar asegura su cuarto título del Tour de Francia con un audaz ataque bajo la lluvia

El pelotón, con el esloveno Tadej Pogacar, vistiendo el maillot amarillo de líder general, pasa por el Arco del Triunfo durante la vigesimoprimera etapa de la carrera ciclista del Tour de Francia, de 132.3 kilómetros (82.1 millas), con salida en Mantes-la-Ville y llegada en los Campos Elíseos en París, Francia, el domingo 27 de julio de 2025. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved