Pochettino gana en su debut al frente de EEUU, 2-0 a Panamá con goles de Musah y Pepi

El entrenador argentino de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino, llama al centrocampista, Malik Tillman (17) para una sustitución ante Panamá durante la segunda mitad del partido amistoso el sábado 12 de octubre de 2024, en Austin, Texas. (AP Foto/Rodolfo Gonzalez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved