Piratas remontan y vencen 6-4 a Filis gracias a jonrón de Palacas en la 10ma

Josh Palacios (54), de los Piratas de Pitsburgh, celebra mientras se acerca al plato después de batear cuadrangular de dos carreras para dejar tendidos a los Filis de Filadelfia ante lanzamientos del relevista Andrew Vásquez durante la décima entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el domingo 30 de julio de 2023. Los Piratas ganaron 6-4. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved