Piratas refuerzan su bullpen con Aroldis Chapman, quien firma por un año y 10,5 millones

Aroldis Chapman lanza durante el entrenamiento con la Federación Cubana de Béisbol Profesional (FEPCUBE), el martes 16 de enero de 2024, en Miami. Los Piratas de Pittsburgh reforzaron la parte trasera de su bullpen, al llegar a un acuerdo con el relevista siete veces All-Pro Aroldis Champan, por un año de contrato con valor de 10,5 millones de dólares. (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved