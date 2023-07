Philipsen consigue su cuarta victoria en una etapa del Tour de Francia; Vingegaard sigue líder

El belga Jasper Philipsen levanta cuatro dedos al cruzar la meta en la 11ma etapa tras ganar su cuarta etapa en el Tour de France, un recorrido de 180 kilometers entre Clermont-Ferrand y Moulins el 12 de julio del 2023. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved