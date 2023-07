Philipsen asegura su tercera etapa ganada en el Tour de Francia; Vingegaard sigue de amarillo

Jasper Philipsen, de Bélgica, celebra mientras cruza la meta al final de la etapa siete del Tour de Francia, después de un recorrido de 170 kilómetros (105.5 millas) con arrancada en Mont-de-Marsan y meta en Burdeos, Francia, el viernes 7 de julio de 2023. El británico Mark Cavendish, izquierda, terminó segundo. (AP Foto/Thibault Camus) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved